Giovedì di festa a Castrocaro con lo spettacolo di magia e il laboratorio

A Castrocaro ancora un appuntamento con “Di giovedì, arte, antichità, aperitivi” a cura del Consorzio di Promozione Turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. In Piazza Paul Harris (viale Marconi), mercatino dell’artigianato e del brocantage con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, prodotti tipici del territorio e mercatino dedicato ai bambini.

Il 10 agosto in Piazza Paul Harris – viale Marconi dalle 20:00 alle 22:00 ci sarà il laboratorio di stampa a ruggine a cura di Pro Loco Terra del Sole. Alle 21:00 spettacolo per bambini "Magia & Follia" a cura di Mago Lidio, per un'evasione dalla realtà. Spettacolo di magia contornato da gag e battute esilaranti, uno spettacolo di magia da strada, della durata di un’ora circa, con interazione completa con il pubblico. Nessuno sa cosa aspettarsi, ma sicuramente si torna a casa felici. Ingresso libero

Inf: 0543 769631 – cell./wa +39 350 5193970 – info@castrocarotermeterradelsole.travel