La Romagna attraversata dal tour di auto costruite prima del 1930: tutte le tappe

Il Collectors Historic CarClub di Cesena, che conta oltre 500 appassionati di auto e moto storiche, federato all’AutomotoClub Storico Italiano organizza con il supporto storico di RomagnaBanca Credito Cooperativo per sabato 17 e domenica 18 giugno "Autogirovagando nel passato", il secondo memorial "Alberto Ghini", dedicato al presidente e fondatore. Il punto di partenza e di arrivo sarà il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico e qui, 25 auto costruite entro il 1930, con esemplari rarissimi, uno del 1924 unico al mondo, si daranno appuntamento sabato per raggiungere alle 12,30 circa, Piazza Saffi a Forlì, dove sosteranno dalle 12,30 alle 17.

Solo auto novantenni e centenarie si vedranno nell’ambito di questa manifestazione che è di rilevanza nazionale. Autogirovagando nel passato, quest'anno II° Memorial Alberto Ghini nelle passate edizioni si è aggiudicata numerosissime Manovelle d'Oro. La manifestazione, oltre a fissare precisi termini di vetustà e pregio delle vetture, prevede che i partecipanti siano abbigliati con abiti d’epoca. Le auto sosteranno in piazza mentre piloti e navigatori, provenienti da ogni parte d’Italia, saranno ospiti negli stupendi locali del Circolo Aurora (ex-Scranna) di Corso Garibaldi, per poi visitare la mostra L’Arte della Moda ai musei San Domenico. Le auto poi, partite da Forlì.

Alle 17,30 circa attraverseranno Cesena passando da via Gaspare Finali diretti a Cesenatico dove alle ore 21,30 si svolgerà la sfilata d’eleganza nella centralissima piazza Andrea Costa, prospiciente il mare, con premiazioni per le vetture più interessanti e meglio conservate e per l'originalità degli abiti degli equipaggi. Domenica conferenza su le "Essenze di Stile, da Coco Chanel al Sessantotto" e a seguire gita in motonave nell'Adriatico con pranzo in navigazione.