Gli ultimi concerti delle stagioni di Emilia Romagna Festival: a Forlì Andrea Padova in “Liszt, l’Opera e l’Italia”

Ultimo appuntamento per "Forlì Grande Musica - Primavera" la rassegna musicale organizzata da Emilia Romagna Festival (ERF) in collaborazione con Young Musicians European Orchestra (YMEO) per la città di Forlì. Lunedì 22 aprile (ore 21.00) la Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale Masini ospiterà il piano solo di Andrea Padova compositore e docente di chiara fama, noto soprattutto per le sue incisioni bachiane, con “Liszt, l’Opera e l’Italia”, un concerto molto particolare che presenta alcune trascrizioni che Liszt ha fatto di brani d’opera, alternate a brani composti esplicitamente per pianoforte.

Nel periodo Romantico, l’opera lirica era talmente amata che non solo tante persone andavano a teatro a vederla e sentirla, ma le singole arie o i singoli intermezzi venivano spesso trascritti per pianoforte, strumento principe del Romanticismo, e si intrufolavano quindi nei salotti borghesi dell’epoca. Liszt era un grande appassionato di opera lirica e ha trascritto per il pianoforte molti brani di opere provenienti da ogni parte d’Europa; in questo caso, ha selezionato l’opera tedesca di Richard Wagner e quella italiana di Verdi e Donizetti. Ma questi brani non erano semplici trascrizioni, spesso erano davvero delle riletture, a cui dava il nome di “Parafrasi” o “Reminiscenze”, proprio per lasciare che il processo creativo rimanesse sempre vivo e libero.

Andrea Padova, si è imposto all’attenzione della critica con la sua vittoria al prestigioso concorso “J. S. Bach Internationaler Klavierwettbewerb” nel 1995: da allora ha iniziato una carriera internazionale che lo ha portato al debutto alla Carnegie Hall di New York nel 1998 e a esibirsi in rinomate sale da concerto in tutto il mondo. È stato definito “una delle figure più interessanti del panorama pianistico contemporaneo” dalla rivista Insound che nel 2008 lo ha premiato come miglior pianista italiano. È considerato un interprete innovativo delle opere di Bach e ha collaborato con importanti compositori come Boulez e Bernstein. Come compositore, ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali. Le sue incisioni di Busoni e Schumann hanno ricevuto lodi dalla critica, così come la sua interpretazione delle “Variazioni Goldberg” di Bach. Padova si distingue anche come interprete di Mozart, Liszt e Verdi, ed è attivo come docente e membro di giurie in importanti concorsi pianistici internazionali. Attualmente sta registrando l’integrale delle Sonate per Pianoforte di Mozart.

INGRESSO

Biglietto unico € 5 - Biglietto scontato € 1 fino a 10 anni (prenotabili esclusivamente contattando ERF 0542 25747)

MUSICA A 1 EURO: Per tutti gli studenti delle scuole forlivesi (elementari, secondarie, allievi dell’Istituto Masini fino a 19 anni) Tutti i biglietti € 1. Prevendite e prenotazioni telefoniche. Su Vivaticket dal 4 marzo 2024. Si accettano prenotazioni telefoniche a ERF 0542 25747 (lun-ven ore 9-13 e 14.30-18.30). Per maggiori informazioni, si prega di contattare ERF - Emilia Romagna Festival: 0542 25747- info@erfestival.org