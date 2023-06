"Gocce di musica" in memoria dell’infermiere Avis Maurizio Lentis. "Il festival sarà un inno alla ripartenza di Forlì"

Quest’anno la manifestazione musicale “Gocce di Musica” non è solo l’occasione per mantenere viva la memoria di Maurizio Lentis, infermiere e donatore dell’Avis Comunale di Forlì, ma è anche un prezioso segno di ripartenza per la città. L’evento, che anche per l’edizione 2023 si presenta nella forma di festival dedicato alla musica rock, hard-rock e metal, si terrà infatti al Parco Urbano “Franco Agosto”, luogo particolarmente colpito dalla recente alluvione.

Ma l’area concerti, allestita come lo scorso anno in prossimità della Collina dei Conigli, vicino alla quercia intitolata a Lentis, si trova in una zona del parco rimasta indenne: il “Big Happy Fest” vuole dunque rappresentare un momento di rinascita per Forlì e al contempo ricordare le qualità umane e professionali di una persona che tanto si è spesa per fini solidali. Per celebrare la memoria di Lentis e i valori di altruismo, bonarietà e amore per la musica che ne hanno caratterizzato la vita, il gruppo di amici di Maurizio “Big Happy”, in collaborazione con l’Avis Comunale di Forlì, ha in serbo per sabato 24 giugno, a partire dalle ore 18.00, un grande show con quattro gruppi musicali ospiti.

Ancora una volta, a farla da padrone saranno i generi musicali prediletti da Lentis, soprannominato “Happy” dagli amici per il suo temperamento solare. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, si avvale della collaborazione di Cerberus Booking e La Collina dei Conigli. "Il festival - sottolinea il presidente di Avis Forlì Roberto Malaguti - è il primo evento pubblico sostenuto dalla nostra Associazione, dopo l’alluvione, con l’intento di dare fiducia verso il futuro. Nel disastro che abbiamo vissuto, molti giovani ci hanno dimostrato di cosa sono capaci con la loro motivazione. Anche nella realizzazione di questa manifestazione abbiamo visto all’opera giovani volontari mossi da un obiettivo che li appassiona: dobbiamo avere il coraggio di lasciarli fare, perché la loro passione entusiasma anche noi”.

Il festival

La manifestazione “Gocce di Musica” viene riproposta nella veste di festival legato alla musica rock, hard-rock e metal, cioè i generi maggiormente in linea con i gusti musicali di Maurizio Lentis. L’evento si svolgerà nell’area concerti del Parco Urbano “Franco Agosto”, in prossimità della Collina dei Conigli. Per l’occasione, verrà allestito in loco un palco sul quale si alterneranno quattro band. Il festival avrà inizio alle ore 18.00. Prima e dopo i concerti sarà attivo un dj-set e saranno disponibili diversi punti ristoro in aggiunta all’adiacente pizzeria Peter Pan. Ad alternarsi sul palco del Parco Urbano saranno quattro formazioni musicali

Le band

In.si.dia: formatasi a Brescia nel 1987 con il nome di “Inviolacy”, la band Thrash Metal cambia dopo pochi anni il nome per meglio rappresentare l’uso della lingua italiana e lo spirito del gruppo. Notati da Omar Petrini dei Timoria, gli In.si.dia raggiungono l’apice del successo nel 1995 con l’incisione dell’album “Guarda dentro te” e un lungo tour. Dopo una pausa di diversi anni, il gruppo sancisce il suo ritorno sulle scene con gli album “Denso inganno" (2017) e “Di luce e aria” (2022). Line-up: Alex Venzi (chitarra), Fabio Lorini (basso, voce), Paolo Pirola (batteria), Manuel Merigo (chitarra).

Distruzione: nato a Parma nel 1990, il gruppo si dedica a un metal estremo con testi in italiano. Dopo le recensioni positive ottenute dalle principali testate specializzate grazie al primo LP “Olocausto cerebrale”, la band Death Metal si lancia in 20 anni di attività segnati da live in tutt’Italia, partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive e dall’incisione di 5 album: “Endogena” (1996), “Pianeta Dissolvenza” (2000), “Malicidium” (2004), “Distruzione” (2015) e “Inumana EP” (2018). Line-up: Devid Roncai (voce), Massimiliano Falleri (chitarra), Mike Chiari (chitarra), Dimitri Corradini (basso), Emanuele Collato (batteria).

Barbarian: dalla sua formazione nel 2009 a Firenze, la band Thrash Metal inizia un’intensa attività live e in studio che culmina con il secondo album “Fire Extinguisher” (2014). Ne segue un tour in Europa e negli Stati Uniti. Dopo alcuni cambi di formazione, i Barbarian debuttano con il loro ultimo album “Viperface” nel 2022. Line-up: Borys Crossburn (chitarra, voce), Cardinal Sinner (basso), Sledgehammer (batteria).

Gengis Khan: nata a Forlì nel 2012, la band Heavy Metal ha all’attivo la pubblicazione di quattro album ed ha preso parte, nel 2014, ad un tour europeo di spalla a Enforcer e Skull Fist. Dall’uscita del loro ultimo disco – “Possessed by the moon” nel 2022 – la band ha iniziato un nuovo tour europeo come supporto degli Anvil, riscuotendo grande successo in Germania, Svizzera, Spagna e Portogallo. Line-up: Neil Grotti (chitarra), Frank Leone (basso, voce), Giannis Lassa (batteria), Mike Petrone (chitarra).

