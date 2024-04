In occasione della mostra “La vita possibile una mostra navigante” di Gianluca Costantini presso il MAF di Forlimpopoli, il Coordinamento Libera di Forlì Cesena, in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli, l'Associazione Barcobaleno e l'Associazione Amnesty International, organizza per venerdì 5 aprile alle ore 17,00 presso la Chiesa dei Servi di Forlimpopoli, la presentazione del libro “Human rights portraits”. 60 anni di volti e di lotte di Amnesty International disegnati da Gianluca Costantini, ritratti e storie delle donne e degli uomini in prima fila per i diritti civili.

Un viaggio visivo e intenso attraverso sessant’anni di attivismo internazionale, fatto di battaglie contro le dittature, le guerre, i soprusi che in questi decenni hanno coinvolto tutto il mondo. Saranno presenti Gianluca Costantini autore dei disegni, Riccardo Noury Portavoce di Amnesty International Italia e autore dei testi, Nicoletta Fantini Attivista di Amnesty, Sara Pignatari Assessora alla Scuola di Forlimpopoli

Costantini è il fumettista dei diritti umani e continua, con i suoi disegni, a denunciare, sottolineare, comunicare tutte le ingiustizie di cui questa astronave chiamata Terra riesce a farsi carico.