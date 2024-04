“I mattoncini in Comune” arrivano a Forlì per grandi e piccini

"Mattoncini in Comune" si terrà il 6 aprile dalle ore 11 alle 19 e il 7 aprile dalle 10 alle 19 presso il Salone Comunale di Forlì, dove si potranno ammirare costruzioni particolari fatte con i Lego. L’associazione Collego aps nasce a febbraio 2023 dall’idea di un gruppo di amici nonché colleghi di lavoro, appassionati di costruzioni e collezioni di set di mattoncini.

"Il nome dell’Associazione - spiegano il presidente Giorgio Perrucci e i membri del direttivo Letizia Zagnoli e Andrea Antonelli -, richiama l’idea di collegare e unire: collego i mattoncini tra loro, collego idee, collego persone. L’Associazione propone principalmente attività quali esposizioni, ritrovi, incontri a tema, laboratori ludico-ricreativi e didattici. L’obiettivo principale è la realizzazione di iniziative benefiche e progetti rivolti a strutture ospedaliere ed a istituti scolastici, con lo scopo di poter portare un sorriso a tutti coloro che stanno vivendo momenti di difficoltà".

Con il progetto Bricks for hope l’associazione ha attivato la Collegoteca, uno spazio con tanti set di mattoncini a disposizione dei pazienti, presso l’IRST di Meldola e presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. In Pediatria ha donato anche set di mattoncini a tutti i bimbi che hanno passato il giorno di Natale in reparto. Per maggiori informazioni www.collegoaps.it Facebook: Collego APS Instagram: collego_aps