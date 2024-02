“I pomeriggi del bicchiere” ricordano Marco Pantani, con la presentazione del libro di Leo Turrini “Il pirata e il cowboy”

Si parlerà di ciclismo e di un campione indimenticato come Marco Pantani nel nuovo appuntamento con “I pomeriggi del bicchiere”, in programma domenica 4 febbraio alle ore 15.30, al teatro Novelli. La rassegna promossa dal Comune di Bertinoro ospita, infatti, il giornalista Leo Turrini che presenterà il suo libro "Il pirata e il cowboy. Pantani e Armstrong, le storie maledette". A confronto le vicende dei due grandi campioni, che hanno vissuto la stessa parabola, dai trionfi al fango del doping, ma con finali molto diversi. Lle “vite parallele” di due figure che hanno segnato il nostro tempo, non solo sportivo.

Emiliano di Sassuolo (a due passi da Maranello), Turrini da oltre trent'anni racconta per i quotidiani del gruppo Poligrafici i grandi eventi dello sport. Ha scritto le biografie di Enzo Ferrari, Gino Bartali, Michael Schumacher e Lucio Battisti. La parte musicale del pomeriggio vedrà l’esibizione di Iza Duo, con la voce Elisa "Iza" Babini, che proporrà una raffinata selezione di immortali gioielli del pop e rock italiano e internazionale, vera e propria metafora della società di quel secondo ‘900 che potremmo definire pre-global.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, che va effettuata esclusivamente inviando una mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it entro le ore 12 di venerdì 2 febbraio. La prenotazione è da ritenersi valida solo dietro conferma. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Il programma completo dei Pomeriggi del Bicchiere si può consultare sul sito https://www.visitbertinoro.it/it/eventi/i-pomeriggi-del-bicchiere-2024/