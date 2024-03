Il campanile di San Mercuriale apre alle visite con una raccolta fondi per la Siria

Domenica 24, il campanile di San Mercuriale si slancerà idealmente verso la Terra Santa. In occasione della domenica delle Palme, infatti, l'alta torre campanaria sarà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Le offerte dei visitatori saranno integralmente destinate alla parrocchia latina di San Francesco ad Aleppo, in Siria, comunità con cui già da anni le Sorelle Clarisse di San Biagio sono in contatto.

In effetti, mentre sono più frequenti le informazioni su altri conflitti, quello in corso da 13 anni in Siria sembra rimanere ai margini, pressoché dimenticato. Gli aiuti, come già accaduto per altre occasioni, contribuiranno a portare sollievo alla popolazione della città vessata dalla guerra. I bisogni umanitari in Siria, infatti, sono ancora cospicui: sono in corso conflitti e sfollamenti specialmente nelle regioni settentrionali con possibile espansione in altre zone. Dopo ben 13 anni di guerra si stima che abbiano bisogno di assistenza quasi 17 milioni di persone.

Con questa semplice iniziativa, la Comunità cristiana del Centro storico vuole riaccendere l'attenzione e aiutare chi continua a soffrire e a fuggire dalla sua terra.