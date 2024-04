Il Castello di Cusercoli ritorna palcoscenico: cinque appuntamenti tutti da ridere che raccontano la Romagna e i suoi dintorni

Prenderà il via il 5 maggio al Castello di Cusercoli una rassegna di spettacoli dedicati alla Romagna e ai suoi dintorni. Per quattro domeniche saranno protagonisti cinque interpreti d'eccezione, il pirotecnico Denis Campitelli, con la sua reinterpretazione in salsa romagnola dell'opera del bardo londinese, Maria Pia Timo con le sue riflessioni su corpo, donne e romagnolità, Ottavio Sozzi e frate Godenzo da Montecucco di Giampiero Pizzol, che accompagna invano sulla via della redenzione il venditorte di pedaloò e poi la mitica signora Coriandoli di Maurizio Ferrini e i tanti personaggi di Duilio Pizzocchi. Saranno loro ad accompagnare lo spettatore a guardare dall'alto della Rocca, affacciata sulla curva del Bidente, la nostra Regione con "Le domeniche al castello. Romagna e dintorni".

Primo appuntamento domenica 5 maggio alle 17 con Denis Campitelli in "Shakespeare in dialet. A trebbo con Shakespeare”.

In Romagna, fino a qualche anno fa nelle stalle, nelle lunghe e gelide notti d'inverno, uomini, donne e bambini si trovavano per raccontarsi storie attorno al lume di una lanterna. Sembra che le storie più raccontate, divertenti e inquietanti allo stesso tempo, fossero quelle in cui si parlava di spiriti. Ed ecco che ai giorni nostri, nel ristrutturare una casa colonica, viene ritrovato un vecchio manoscritto. Racconta degli spiriti di Amleto, Romeo, Giulietta e Otello. È Shakespeare. Riscritto da poveri contadini, rigorosamente in dialetto romagnolo

Domenica 2 giugno alle 21,15 Maurizio Ferrini e Giampiero Pizzol in "Vitelloni in libertà" (Il libro dei vitelloni).

Ferrini ha inaugurato la comicità made in Romagna con vari e famosi personaggi che si affacciano ancora oggi alla Tv dalla signora Coriandoli al venditore di pedalò.. Pizzol ha dato vita attraverso Zelig a vitelloni e frati. I due comici, amici nell' arte e nella vita si lanciano sulla pista di questo grande circo che dalla via Emilia arriva alla Riviera tra fatti e misfatti, volti e voci, battute e racconti dove la terra e il mare, la realtà e la fantasia si intrecciano nella grande commedia della vita.

Domenica 23 giugno alle 21.15 Maria Pia timo in "Corpo".

In Corpo i grandi temi dell’attualità stringente, permeando il corpo ostentato, caldo e burroso di Maria Pia Timo, si fondono con le tematiche più varie. Spunti nati dal quotidiano visto con un’ottica femminile contrappuntata a quella maschile; i nostri ricordi, la nostra storia, contrastante con gli stili di vita moderni… Sono mille e mille i bandoli di uno spettacolo che sa sempre essere altamente esilarante.Sola sul palco, graffiante, coinvolgente, contemporanea, spassosa e in continuo dialogo col pubblico, pronta a qualsiasi improvvisazione estemporanea possa nascere.

Domenica 21 luglio alle 21,15 Duilio Pizocchi in "Uanmenscio (il libro di Duilio)"

Intormo ai quarant'anni di carriera meritava assolutamente un italianissimo, anzi emilianissimo, Uanmensciò, Duilio Pizzocchi per presentare le rutilanti vicende dei suoi personaggi : (l'imbianchino ferrarese, Cactus, Donna Zobeide, la signora Novella,, il cattivissimo e sanguigno camionista Ermete Bottazzi). Appunto Duilio Pizzocchi, imbianchino ferrarese che vive in un mondo di barzellette, Cactus, tipico frickettone anni '80, sempre a caccia di prestiti, furtarelli e prodotti stupefacenti, la maga Donna Zobeide che, pur proponendo sistemi divinatori assurdi, trovò realmente credito tra i radio ascoltatori, e Ermete Bottazzi, camionista ferocissimo e spietato, sempre lanciato, a tutta velocità, sulle strade d'Italia coi suoi carichi improbabili, La Novella, vecchietta acida e menagramo...

Informazioni, prenotazioni e campagna abbonamenti 376 1224452 oppure on line https://www.diyticket.it/festivals/568/romagna-e-dintorni. Ingresso intero 15 euro ridotto 13 euro. Abbonamento a 4 spettacoli 40 euro. Venerdì 26 e sabato 27 aprile dalle ore 10,30 alle ore 12,30 sarà possibile ritirare gli abbonamenti alla stagione, presso il teatro di Civitella.