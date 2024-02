“Il contrabbasso virtuoso”: concerto alla sala Sangiorgi

Giovedì 29 febbraio, alle ore 21.00, presso la Sala Sangiorgi, corso Garibaldi 98, Forlì, i musicisti Fabrizio Buzzi, contrabbasso, e Pierluigi Di Tella, pianoforte, terranno un concerto dal titolo “Il contrabbasso virtuoso”. Verranno eseguite musiche di Part, Bottesini, Brahms, Piazzolla. Il concerto è offerto dalla pittrice Anny Wernert in ricordo di Giulio Vanitelli, noto commercialista forlivese, che in città ha ricoperto importanti incarichi come, fra l’altro, vice presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi e presidente del Lions Club Forlì Host.