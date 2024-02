Il giro del mondo da un'isola all'altra: al Circolo Inzir il racconto

Venerdì 9 febbraio alle 21, la sede del nostro circolo Inzir, ospita l'iniziativa "Island Hopping, il giro del mondo da un'isola all’altra": 8 mesi di viaggio tra le isole più belle del mondo, è questa l'ultima avventura del giramondo forlivese Riccardo Prati, autore di libri di viaggi e coordinatore di Avventure nel Mondo. Dopo aver accompagnato un gruppo nello sconosciuto arcipelago indonesiano di Raja Ampat, Riccardo decide di proseguire il viaggio in solitaria, senza sapere quali saranno le mete successive e senza limiti di tempo.

La prima tappa sono le isole Fiji per poi trasferirsi alle Tonga, la piccola monarchia del Pacifico, dove vive esperienze uniche in piccoli villaggi di pescatori. Poi le isole Cook dove si innamora follemente dell'atollo di Aitutaki e dove non esclude, un giorno, di tornare a viverci. In Polinesia francese naviga in barca a vela alle Tuamotu e poi, in autostop, esplora le Isole della Società, rimanendo particolarmente affascinato da Moorea e Bora Bora. Un passaggio obbligato negli Stati Uniti per poi volare a Manaus, Brasile, dove naviga, dormendo in amaca, tutto il Rio delle Amazzoni fino alla sua foce. Infine la ciliegina sulla torta: Fernando de Noronha, l'isola-sogno di ogni brasiliano. Riccardo torna dunque in Romagna, con un immenso bagaglio di ricordi e con tanti nuovi amici ma con una sola certezza: la Terra non è piatta.

Evento gratuito riservato ai soci ARCI. E’ possibile tesserarsi anche la sera dell’evento