"Il ministero Brodolini. Poteri pubblici, welfare e Statuto dei lavoratori": Paolo Borioni presenta il suo libro a Forlì

L'Anpi provinciale, in collaborazione con la sezione forlivese, la CGIL Forlì Cesena e la Fondazione Luciano Lama presenta mercoledì 13, alle 17,30 presso la libreria Feltrinelli di Forlì il libro "Il ministero Brodolini Poteri pubblici, welfare e Statuto dei lavoratori" di Paolo Borioni, docente di Storia delle dottrine e istituzioni politiche presso l’Università Sapienza di Roma. Ne parleranno con l'autore Maria Giorgini, segretaria CGIL FC, Miro Gori, presidente Anpi FC e Vico Zanetti, Anpi Forlì

Il libro nasce da lunghi studi su socialismo e welfare europeo, basandosi sulla consultazione massiccia di fonti ministeriali e private perlopiù inedite, analizzate in modo comparativo e multidisciplinare. Il ministero Brodolini è contestualizzato nelle culture socialiste del tempo, come perno d’una strategia volta a rendere il PSI referente al governo del protagonismo operaio, qualunque partito votassero i singoli lavoratori. Il fine fu utilizzare ministero e istituzioni per ottenere la parità tra capitale e lavoro, sbloccando le inerzie dei governi di centro-sinistra guidati da Moro. Pur con peculiarità italiane, è un esempio di come il socialismo europeo abbia connesso conflitto sociale e riforma democratica, per una modernizzazione ottenuta combattendo lo sfruttamento come metodo competitivo, senza la quale economia e democrazia operano sotto il proprio potenziale e deperiscono.