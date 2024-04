"Il posto delle favole": atelier per bambini al Parco Incontro di Ca'Ossi

“Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente.” Gianni Rodari I servizi educativi della Cooperativa l'Accoglienza, in rete con tante realtà del quartiere di Ca' Ossi, all'interno del progetto comunale "Comunità educanti e creatività al servizio del bambino - Storia di un libro e di un incontro con Gianni Rodari", propongono una mattina aperta a tutti bambini e le bambine dai 6 agli 11 anni della nostra città, accompagnati dalle loro famiglie, per immergersi nella magia delle fiabe di Gianni Rodari, sperimentandosi in atelier artistici, giochi e letture animate. L'evento ad ingresso libero si terrà sabato 20 aprile dalle ore 10:00 al Parco Incontro di Ca' Ossi A servizi educativi della Cooperativa L'Accoglienza sono lieti di invitare tutti bambini.