Il racconto della Life Support: la nave di Emergency in un incontro ed una mostra

Presentare e fare conoscere le attività svolte dalla Life Support, questo vuole fare il gruppo Emergency di Forlì-Cesena con due iniziative.Il Mar Mediterraneo centrale è da anni la rotta migratoria più pericolosa del mondo: sono oltre 20.000 i migranti morti o dispersi dal 2014, secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), una media di sei persone al giorno; più di 1.300 vittime nel solo 2022. La Life Support è la nave di Emergency per la ricerca e soccorso (SAR, Search and Rescue) nel Mediterraneo centrale. L’opera di Emergency consiste nel fornire assistenza umanitaria ai migranti, garantendo un intervento tempestivo ed efficace nelle situazioni di emergenza in mare.

La Life Support, su cui opera un equipaggio di 29 persone tra marittimi, medici, mediatori e soccorritori, ha svolto fino ad oggi 18 missioni nel Mediterraneo Centrale, l’ultima delle quali si è conclusa il 10 aprile scorso con lo sbarco nel porto di Ravenna. In totale la nave di Emergency ha portato in salvo 1.542 persone.



Il primo evento si svolgerà venerdì 19 aprile alle ore 18, presso il Circolo Arci Games Bond, in via F. Daverio 5 – Forlì. Si tratterà di un incontro pubblico sul tema L’impegno della Life Support nelle attività di ricerca e soccorso nel Mare Mediterraneo. Relatore sarà Sauro Forni, Coordinatore infermieristico del Programma Italia di EMERGENCY. Nel corso di quest’incontro verrà presentata altresì la mostra fotografica che costituisce il secondo evento: dal 24 aprile al 4 maggio, in collaborazione con l’Associazione REGNOLI 41, a REBÙ, in Via Giorgio Regnoli 52 – Forlì, avrà luogo Life Support. La nave di EMERGENCY: una mostra fotografica per conoscere da vicino le attività della nave Sar, l’impegno dello staff e le storie dei naufraghi soccorsi, attraverso le immagini scattate dai fotografi che hanno preso parte alle missioni della Life Support. Durante la mostra sarà possibile indossare i visori e vivere così un’esperienza immersiva grazie alla realtà virtuale.

Inaugurazione mercoledì 24 aprile ore 17. La mostra osserverà i seguenti orari di apertura, giorni feriali: solo pomeriggio, dalle 16 alle 18. Giorni festivi (25/4, 28/4 e 1/5) mattino dalle 10 alle 12 - pomeriggio dalle 16 alle 18. Per scolaresche e gruppi organizzati la mostra è visitabile anche nelle mattine dei giorni feriali contattando i volontari di EMERGENCY ai numeri 339 8520011 oppure 335 5411453 per concordare orari e modalità. L’incontro del 19/4 e la visita alla mostra sono ad ingresso libero.