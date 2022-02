“Il re degli imbecilli”: nuovo laboratorio teatrale a Forlimpopoli con una prova aperta gratuita

Nuovo appuntamento, sabato pomeriggio con il laboratorio Teatrale “Teatro degli avanzi” promosso dall’Associazione "Ostinata & Contraria" con il Patrocinio del Comune di Forlimpopoli. Alle 17 il teatro Verdi ospiterà infatti una prova aperta gratuita dello spettacolo teatrale “Il re degli imbecilli”, una pièce teatrale liberamente ispirata all'omonima fiaba popolare russa. che vedrà in scena gli allievi della Scuola Media della città artusiana.

“Il re degli imbecilli” è la storia di tre fratelli che si vogliono bene, nonostante le continue insidie di un manipolo di divertenti diavoli arruffoni che vorrebbero farli litigare. Sul trono il più buono dei tre fratelli, Ivan, Re Imbecille Primo, che si rivela il più saggio dei governanti possibili. Una metafora esilarante che parla ai bambini per insegnare ai grandi: lo spettacolo si rivolge infatti ad un pubblico dai 6 anni in su. Scrittura teatrale e regia sono di Denio Derni, con l'aiuto alla regia di Rita Bonoli, In scena Carlotta Alfieri, Nicolò Alfieri, Vittorio Grassi, Alyssia Lieshi, Antonio Matarrese, Irene Manzo, Sara Mingolla, Thomas Negrini, Anita Pincio, Anita Raggi, Emanuele Scaliati e Emily Vokrri.

Ingresso gratuito con greenpass.