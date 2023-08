Il violoncellista Enrico Mignani a Portico di Romagna

Mercoledì 9 agosto, alle ore 21, a Portico di Romagna nella Chiesa di San Lorenzo in Bocconi la cooperativa Emilia Romagna Concerti presenta il primo dei due concerti organizzati con il Comune di Portico di Romagna con alcuni tra i migliori giovani musicisti della ultima generazione. Il primo Concerto sarà affidato al violoncellista Enrico Mignani, bolognese, che si è diplomato al Conservatorio Martini di Bologna e si è perfezionato a Lugano e Salisburgo.

Si tratta di una rassegna musicale che interessa molti comuni della collina e dell'Appennino romagnolo anche per rilanciare i territori dopo i danni recati dalle alluvioni della primavera scorsa.Mignani è uno degli strumentisti più rappresentativi della Young Musicians European Orchestra del Maestro Paolo Olmi, con la quale si è esibito molte volte anche come solista sia in Italia che all'estero. Il programma della serata prevede musiche di Bach e di alcuni importanti autori dei nostri giorni quali Gubaidulina, Dutillex e Penderecki. La serata è resa possibile dai contributi del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Portico di Romagna.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti