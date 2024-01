Il weekend dell'Epifania: a Corniolo e Santa Sofia tante iniziative per tutti

Indirizzo non disponibile

L'Epifania si sta avvicinando e le feste volgono al termine, ma sono ancora tanti gli appuntamenti a Santa Sofia e nelle frazioni. Al Villaggio di Natale di Corniolo, il fine settimana è ricco: venerdì 5 gennaio dalle 15 alle 17 al Laboratorio di Cristallo decorazione biscotti con l'associazione Mani in Pasta (prenotazione obbligatoria al numero 335 8726933), in attesa dell'arrivo della Befana che, poi, proseguirà il suo giro nelle strutture ricettive della zona.

Sabato 6 gennaio, sempre dalle 15 alle 17 al Laboratorio di Cristallo, "Intreccia i tuoi sogni": letture, giochi ed un laboratorio creativo insieme a Liberi e Selvaggi ASD. Domenica 7 gennaio, grande chiusura: dalle 15, un pomeriggio di coccole e passeggiate insieme agli Amici dell'Asino. Inoltre, al laboratorio di Cristallo, dalle 15 alle 17 attività con materiali naturali e di riciclo a cura di Atlantide Soc. Coop. Alle 16.00, infine, premiazione dei presepi in gara al concorso "Le vie dei presepi".

Tutte le iniziative sono gratuite e che a Corniolo sono allestite le Vie dei Presepi, con decine di natività lungo il borgo e una serie di presepi artistici in gara per il Concorso “Le vie dei presepi”, esposti presso il Centro Ambientale. In occasione delle varie iniziative, sarà attiva la Casetta delle Delizie con tante specialità e sarà aperta la Bottega dei Regali, con prodotti artigianali e realizzati a mano.

Spostandoci a Santa Sofia, venerdì 5 gennaio "Aspettando la befana": in piazza Matteotti, dalle 16.00, saranno attivi gli stand gastronomici con Pro Loco Santa Sofia, Tre Ponti Alto Bidente e Alpini Alto Bidente. Alle 17.30 si potrà ammirare lo spettacolo di fuoco "Igniferi" di e con Lucie Vendlova mentre alle 18.00 arriva la Befanda, la tradizionale Befana del Corpo Bandistico Roveroni, che porterà stornelli e allegria. In serata, alle 22.30, replica dello spettacolo di fuoco "Igniferi" di e con Lucie Vendlova e a seguire, dalle 23.00, dj set con Disco Fauna in piazzetta Corzani.

Sabato 6 gennaio, come da tradizione, le feste si chiudono con lo spettacolo per famiglie "Enrichetta dal Ciuffo" di Teatro Perdavvero, al Teatro Mentore alle 16.00. Inoltre, al termine della rappresentazione, la Befana del CIF Santa Sofia porterà una calza ad ogni bambino presente in sala. Ingresso 7 euro, prenotazione obbligatoria al numero 348 5194348.