Impegno e alla cittadinanza attiva per i giovani: si presenta il progetto "Start Up!", edizione 2023

Giovedì 18 maggio alle ore 18:30 si svolgerà in Viale Spazzoli 181 l’incontro di presentazione del progetto Start Up!, edizione 2023, organizzato come sempre dalle Cooperativa Paolo Babini, l’Accoglienza e Salvagente.

Start Up! offre la possibilità a ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni di fare una esperienza estiva di educazione all’impegno e alla cittadinanza attiva: il progetto è una bella occasione per passare l'estate in modo costruttivo e fare nuove amicizie, col sostegno e l’accompagnamento di una figura tutor. Al termine dell’incontro di presentazione sarà possibile prenotare i colloqui conoscitivi.