In Cammino tra natura e storia, lungo una tappa della Via Romea Germanica

In occasione della Giornata Nazionale dei Cammini italiani, l'Associazione Via Romea Germanica invita a partecipare ad un'escursione di circa 5 km lungo il fiume Ronco. L'appuntamento è per sabato 13 aprile alle ore 15.00 presso il parcheggio del Golf Club a Forlì “I Fiordalisi” a Magliano. Questa iniziativa si colloca all’interno del progetto “I love Cammini” di Cammini Emilia Romagna, e sarà un’occasione unica per immergersi nella bellezza del paesaggio fluviale, esplorando la storia, la biodiversità e contribuire, al contempo, al monitoraggio del sentiero e dello stato della segnaletica dopo l'alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023.

L'itinerario si snoderà lungo l'argine del fiume Ronco, arrivando fino al suggestivo Lago Foma. Da qui ritorno verso l’Oasi naturalistica di Magliano fino a raggiungere il guado sul corso d’acqua all’altezza dell’abitato di Selbagnone, prosecuzione per un breve tratto verso Meldola e rientro dall’Agriturismo Picchio Rosso al parcheggio.

I camminatori avranno modo di ammirare la flora e la fauna che caratterizzano l'area fluviale, lasciandosi guidare dalla preziosa conoscenza di Eddi Bisulli, naturalista ed entomologo. Questa sarà anche un'occasione per riflettere sugli effetti dei cambiamenti climatici e sull'importanza di preservare la biodiversità.

Ad accompagnare il gruppo sarà Gabriele Zelli, storico e narratore esperto di cammini religiosi. Zelli condividerà il suo sapere sulla Via Romea Germanica, un antico itinerario di pellegrinaggio che collega l'Europa centrale a Roma attraversando sei regioni italiane. I partecipanti avranno l’occasione di percorrere un tratto della tappa n°25 (Forlì - Cusercoli), immergendosi nella storia di questo suggestivo percorso e simboleggiando i primi passi verso Roma, in vista del Giubileo 2025.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Consorzio Natura & Natura, la Strada dei vini e dei sapori Forlì Cesena, lo storico Gabriele Zelli, il naturalista Eddi Bisulli il gruppo Giovani Avis Forlì, si configura come un'esperienza ricca di spunti e suggestioni. La camminata è aperta a tutti, senza limiti di età o esperienza. Il percorso di circa 5 km, con un dislivello pressoché nullo, è adatto anche a camminatori occasionali. Si consiglia di indossare scarpe comode e portare con sé una borraccia d’acqua. Al rientro dall’escursione, per chi prenoterà via mail a eventi@esserelite.it, ci sarà una merenda con prodotti del territorio presso la Club House dell’Ass. Golf Club “I Fiordalisi”, preparata dallo chef del ristorante La Riserva, al costo di €10 da regolare in loco.

Per info: eventi@esserelite.it. In caso di pioggia la camminata sarà rimandata a data da destinarsi.