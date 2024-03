In libreria insieme al Collettivo Monnalisa: si parte con Donata Colmbro

Partono gli incontri serali alla libreria Mondadori "In libreria insieme al Collettivo Monnalisa". A partire da lunedì 25 marzo, una volta al mese, la libreria Mondadori aprirà le porte serali per ospitare l’associazione transfemminista forlivese Collettivo Monnalisa, che insieme ad autrici e autori, esplorerà le diverse sfumature del femminismo e dell’attivismo. Si parte lunedì 25 marzo alle ore 21 mettendosi in discussione, smantellando certezze e scoprendo pregiudizi inconsci con Donata Columbro e il suo libro “Quando i dati discriminano”. "Vedremo che i dati, la nostra bandiera di oggettività e incontestabilità, sono in realtà costrutti umani e sociali, e se ignoriamo il contesto e chi li ha prodotti, diventano una potente e subdola arma di discriminazione", viene spiegato.

Mercoledì 17 aprile alle ore 21, con Lorenzo Gasparrini e il suo “Filosofia maschile singolare - un problema di genere in filosofia” si esplorano le conseguenze su larga scala del ciclopico canone filosofico: a che cosa hanno portato secoli di pensiero incentrato su un solo, singolare, tipo di uomo che è stato poi universalizzato ed esteso all’intera umanità? Che spazio hanno la pluralità delle esperienze e i singoli vissuti nel dibattito pubblico?

Si conclude mercoledì 8 maggio ore 21 con “Fare femminismo” di Giulia Siviero. T"orniamo a metterci l’azione, il corpo, torniamo alle pratiche femministe che affondano le radici in un’epoca in cui pensieri, parole e azione si intrecciavano con una creatività militante unica e spettacolare - viene illustrato -. Cosa resta da fare di fronte al successo mondano di parte del femminismo? Forse, “rimettere al mondo desideri, invenzioni antagoniste, esperienze di sorellanza e sovversione, gesti di libertà”. Una copia del libro presentato verrà donato alla Biblioteca Saffi di Forlì, un gesto simbolico per ricordarci che il femminismo, la lettura e la cultura devono poter essere alla portata di tutte le persone, sempre".