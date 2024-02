Incontri al Ridotto con la presentazione del libro illustrato “Peter Pan” di Lupoguido

Gli incontri organizzati al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì per il ciclo “Parole, immagini e teatro” proseguono giovedì 22 febbraio alle ore 18 con la presentazione di una nuova versione del classico Peter Pan di James Matthew Barrie, edito da Lupoguido, con le illustrazioni di Tatjana Hauptmann. Per la presentazione del volume interviene Virginia Portioli, responsabile editoriale di Lupoguido, in dialogo con Elena Dolcini di marmo – libreria d’Arte Contemporanea, insieme a cui l’Incontro è organizzato.

Lupoguido, casa editrice milanese, si impegna da anni nel lavoro di ripubblicazione di grandi classici. Peter Pan di James Matthew Barrie, con traduzione di Marta Barone, è stato rilasciato in versione integrale arricchito dalle splendide illustrazioni di Tatjana Hauptmann. In questo incontro, aperto a tutti i bambini e alle loro famiglie e non solo, la conversazione con Virginia Portioli verterà sui classici della letteratura per l’infanzia e sulla scelta di riproporli oggi, pertanto sulla necessità storica e critica di “tenere in vita” libri di altre epoche. Raccontando la ricerca e la visione della casa editrice di cui è responsabile editoriale, Portioli metterà in dialogo pietre miliari della letteratura con novità e riscoperte, gettando luce anche sull’albo illustrato e le sue caratteristiche.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni: tel. 0543 26355 , teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it, www.accademiaperduta.it