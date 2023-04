"L'abito riformato, essenza di libertà": mostra diffusa tra musica e parole

Venerdì 14 aprile alle ore 18:00, presso il Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì, si inaugura la mostra – evento “L'abito riformato, essenza di libertà”, con la conferenza/conversazione condotta da Marina Bressan, accompagnata dalle note e parole del trio "In - Oltre" , voce Elisa Ridolfi, contrabbasso Andrea Alessi, chitarra Riccardo Bertozzini.

Secessione, Liberty, Art Nouveau: nomi diversi per una stessa esigenza. L’inizio del XX secolo è caratterizzato in tutta Europa dall’aspirazione a una maggiore libertà e dalla ricerca di forme nuove con cui raccontare se stessi e la propria visione della vita. Anche negli abiti e nel modo di vestire si fa strada la stessa volontà, che si concretizza nella ricerca di linee prive di costrizioni, di disegni geometrici e astratti, di colori e accostamenti inusuali.

L’Istituto Tecnico "Saffi/Alberti" - Indirizzo Sistema Moda, il Centro Diego Fabbri, l’Associazione No.Vi.Art di Forlì, con il Centro Ricerche Turismo e Cultura di Gorizia, ricordano tutto questo con una mostra diffusa di abiti ospitata al ridotto del teatro Diego Fabbri di Forlì e nella vetrina della Galleria di Via Giorgio Regnoli 52 grazie alla collaborazione con l’associazione Regnoli 41. L’esposizione fa parte delle iniziative collaterali alla grande mostra “L’arte della moda” promossa ai Musei San Domenico di Forlì dalla Fondazione CaRisp e crea un collegamento fra gli abiti filologicamente ricostruiti dal Centro studi turismo e cultura di Gorizia diretto da Marina Bressan, e le produzioni degli studenti dell’Istituto tecnico forlivese. Al ridotto sono esposti quindi ricostruzioni di abiti “Reformkleid” ispirati alla Secessione viennese: le creazioni di Emilie Flöge, musa ispiratrice di Gustav Klimt e imprenditrice di successo della moda del tempo. In via Regnoli ci sono invece i capi della collezione “Habitus, Abito, Habitat” realizzati dagli studenti dell’Itas qualche anno fa in collaborazione col Liceo artistico A. Canova di Forlì.

La mostra sarà accompagnata da due momenti di approfondimento: Marina Bressan il 14 aprile al ridotto del teatro Fabbri (ore 18 – ingresso gratuito) terrà una conversazione sull’abito “riformato”. La seconda conferenza, dedicata agli studenti del Saffi-Alberti, si svolgerà invece il 15 aprile (ore 10). Marina Bressan e Roberta Calvo parleranno dello stile e dell’haute couture di Parigi e Vienna, ma si soffermeranno anche sugli abiti in mostra, sulla loro esecuzione e sulla ricerca delle stoffe per realizzarli.

Entrambe le conversazioni saranno accompagnate dalla musica del trio "In Oltre".

Info Centro Diego Fabbri cell: 328 2435950