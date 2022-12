L'accensione dell'albero di Natale in piazza è con le acrobazie di Vittorio Brumotti

E? stato definito il programma della giornata di accensione dell?albero di Natale in piazza Saffi. L?appuntamento è per l?8 Dicembre, a partire dalle 15, quando verrà inaugurato il ?Magico Borgo di Natale? in piazzetta della Misura, con la casetta in legno di Babbo Natale e un?accogliente ?Christmas Green House? ricca di attività per i bambini e le famiglie del territorio.

Ospite della giornata sarà Yuri Scarpellini con un laboratorio dedicato alla suggestiva arte della serigrafia. I bambini impareranno a mettere le mani sulla tela, maneggiare inchiostro ecosostenibile e personalizzare la propria t-shirt: un?esperienza originale ed unica, con un occhio di riguardo all?ambiente. Scarpellini sarà vestito con un abito bianco e tutti i bambini ragazzi potranno a loro piacimento colorarlo, strapparlo e scrivere sopra frasi dettate solo dalla loro fantasia su felicità, ecologia e altro.

L?evento proseguirà alle 17 in Piazza Saffi, dove il campione Vittorio Brumotti e l?OneHundred Team si esibiranno in un adrenalinico show a due ruote, che terminerà con il momento tanto atteso: l?accensione dell?albero di Natale. Il filo conduttore dell?evento sarà lo Schiaccianoci, una storia che parla di amore, amicizia e del coraggio di credere nei propri sogni: temi che questo Natale guidano la nuova edizione di ?Forlì che brilla?, ispirata proprio alla fiaba del famoso soldatino.