"L'anima delle figure": in mostra le opere di Ebe De Mitri che apre la sua scatola dei ricordi

Si compone di una ventina di opere la mostra "L'anima delle figure", personale dell'artista Ebe De Mitri, che aprirà al pubblico domenica 3 settembre dalle ore 15,30 alla Saletta dei Commissari del Palazzo Pretorio di Terra del Sole, in concomitanza con le manifestazioni del Palio di Santa Reparata che si svolgeranno nell'antestante Piazza D'Armi. Curata dalla critica d'arte Silvia Arfelli, l'esposizione presenterà una serie di opere in cui si rivela lo stile deciso dell'artista, basato su toni cromatici forti e saturi, in cui le opere si aprono come finestre incantate sul suo mondo sentimentale, sulla sua scatola dei ricordi, diventando paesaggio, natura morta, presenza, sensazioni; la pittura diventa per l’artista un viaggio identificativo a ritroso nella memoria, alla ricerca dell'anima delle cose.

Ebe De Mitrii vive ed opera a Torino, dopo un percorso professionale a Roma in cui ha svolto gli studi in psicologia. Artista autodidatta, ha sempre avuto la passione del disegno e della pittura, ma da una decina di anni si cimenta con maggiore continuità nella pittura ad olio, a cui si è avvicinata con curiosità e scrupolo. Le sue opere spaziano dalla natura morta al paesaggio, anche se ormai sono sempre più incentrate sul ritratto e sull’analisi delle varie espressioni del viso.

Organizzata da "La Maya Desnuda" di Forlì e patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in collaborazione con la Pro Loco di Terra del Sole, la mostra dell'artista Ebe De Mitri sarà visibile al pubblico nella Saletta dei Commissari del Palazzo Pretorio di Terra del Sole fino al 17 settembre, tutti i giorni in orario 15,30 - 19.30. Chiuso il lunedì. Info: 0543 766766 334 2604929