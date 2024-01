"L'insipienza artificiale": Enrico Zambianchi sul palcoscenico della 'sua' Forlimpopoli

Sul palcoscenico del Teatro Verdi di Forlimpopoli approda l'autoctono Enrico Zambianchi con lo spettacolo "L'insipienza artificiale". Venerdì 2 febbraio l'appuntamento è alle 21.00.

Il comico forlimpopolese Enrico Zambianchi, visto in finale a “Eccezionale Veramente” nel 2016, raccoglie piccoli particolari dalla realtà che ci circonda e li presenta in una luce stravolta ed esilarante. Spesso non ci accorgiamo di quanto si avvicinino alla mania i nostri comportamenti. Ciò che si sente dire in giro, una volta isolato o mescolato, può avere un significato diverso in un gioco concentrico di scatole cinesi. Se poi sullo sfondo c’è la Romagna del liscio e delle spiagge, il quadro comico è completo. Zambianchi non si ripete: ogni suo spettacolo ha una dose di originalità e rinnovamento che spiazza e per la sua dote di interazione col pubblico, viene definito sulla stampa “Il Profeta della Risata”.

Biglietti in prevendita su www.teatrodelleforchette.it. Intero € 20,00, ridotto € 15,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Forlimpopoli, Soci T.D.F, FoEmozioni). Infoline 05431713530 – 3397097952 – 3479458012. E-mail: info@teatrodelleforchette.it