L'Intercity Gospel Train Orchestra torna con il concerto di Natale all'Abbazia di San Mercuriale

L’associazione musicale Intercity di Forlì, composta da oltre cinquanta coristi, sei musicisti e diretta dal maestro Valerio Mugnai dà appuntamento mercoledì 20 dicembre alle 21:00, all'Abbazia di San Mercuriale, al concerto di Natale 2023.

Quest’anno il coro si unisce alla realtà di AIDO (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule), per un momento di promozione sulle tematiche del dono e della donazione per la difesa della vita. Intensa è l'attività di AIDO in provincia con l'azienda AUSL, le scuole e le istituzioni locali, per la conoscenza e la sensibilizzazione a potenziare la trapiantologia. Il concerto di Natale è un appuntamento atteso, da tanti forlivesi, questa 13^ edizione, confermerà la formula di Intercity, di fungere da piattaforma di sensibilizzazione e raccolta fondi.

Lo spettacolo includerà suggestivi richiami alle sonorità dell'oriente, un omaggio che vuole stimolare la riflessione e la consapevolezza riguardo all'annoso e sanguinoso conflitto Israelo-Palestinese. Tra le note, il concerto presenterà una versione toccante di "Happy Christmas (War Is Over)" per esprimere la speranza e la volontà di vedere il termine dei conflitti e un mondo più pacificato. Ancora, l'atmosfera si caricherà di emozioni con la performance del brano "Imagine", anch'esso di John Lennon, che invita ad immaginare un mondo migliore per tutti. Le tuniche Viola vogliono condividere questo messaggio di unità e speranza, per ispirare il pubblico a contribuire al bene comune. La serata sarà un continuo richiamo alla necessità di trovare soluzioni durature per la difesa della vita, Intercity Gospel Train Orchestra crede nel potere della musica come veicolo di messaggi di pace e solidarietà. Infine il repertorio di natalizio, per assaporare sempre di più la magica e festosa atmosfera della stagione. A fianco dell’associazione musicale, l’azienda Otoplus, lo sponsor che crede e sostiene sempre i progetti di solidarietà e promozione sociale legati al territorio forlivese. Otoplus centro audioprotesico.