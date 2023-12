“L’Olimpo della Ginnastica”: si rinnova l'appuntamento con il saggio di Natale della Polisportiva Cava

Indirizzo non disponibile

Ogni anno la Polisportiva Cava Ginnastica, associazione sportiva presente sul territorio da più di 30 anni, organizza il Saggio di Natale: evento pensato per festeggiare assieme l'arrivo delle feste natalizie in allegria, all'insegna dello sport e dello spettacolo. Quest’anno il Saggio, intitolato “L’Olimpo della Ginnastica”, si terrà domenica 10 dicembre alle ore 17:00 presso il Palazzetto dei Romiti e chiamerà a partecipare 300 ginnasti e ginnaste, dai 3 ai 18 anni. Infatti, parteciperanno tutti i corsi della società sportiva, dai più piccoli dei corsi di baby gioco ginnastica (3-5 anni) fino alle ginnaste più esperte dei settori agonistici, divise fra le discipline della ginnastica artistica e della ginnastica ritmica.

L’obiettivo è quello di ricreare i più noti miti greci: fra il tridente di Poseidone e le saette di Zeus non mancherà di certo tanto divertimento. Pare che alla fine arriverà anche Babbo Natale, pronto a regalare tanti regali ai bambini e alle bambine che ormai da diverse settimane si stanno impegnando per preparare al meglio gli esercizi e le coreografie per garantire al pubblico partecipante un grande spettacolo.



L’ingresso a offerta libera sarà devoluto alla Cooperativa Lamberto Valli.