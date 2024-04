L'Orchestra Transnazionale “Lost Heritage & Music” diretta dal maestro Stefano Nanni alla Sala Ex Mazzini

Chiude la programmazione inverno/primavera 23/24 della stagione musicale di Forlimusica, il 26 aprile alle ore 21, presso la sala ex cinema Mazzini, il concerto dell'orchestra Lost Heritage & Music, con l'orchestra transnazionale diretta dal maestro Stefano Nanni con musiche di Stampfer, Sansalvador e Dundakov.

Lost Music è un progetto di cooperazione cofinanziato dal programma Europa Creativa della Commissione Europea. La musica classica è una parte importante del patrimonio culturale europeo e può dare un'idea del carattere e della storia delle persone. I partner hanno in comune un legame molto forte con il loro passato recente, dove molti luoghi abbandonati e perduti (edifici, giardini, fabbriche, ecc.) che oggi rappresentano un patrimonio potrebbero essere utilizzati per comprendere meglio i valori comuni europei di pace e democrazia. LOST MUSIC è stato concepito per rispondere alle esigenze e alle sfide delle orchestre di musica classica locali e per portare innovazione in questo campo in cui la maggior parte del pubblico attuale rientra in una categoria sociale e culturale molto specifica e in un target di età che raramente include un pubblico giovane. Il progetto lavorerà a livello transnazionale per creare un filo che leghi orchestre, luoghi e cittadini e li unisca in un lavoro di creazione a livello europeo.