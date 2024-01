L'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare propone al Verdi di Forlimpopoli un grande concerto per beneficenza

Mercoledì 31 gennaio alle 21, al teatro Verdi Forlimpopoli, L’Orchestrona della Scuola di Musica popolare torna nella sua città con un nobile fine: quello di finanziare un progetto per la realizzazione di uno spazio di formazione per giovani di famiglie meno abbienti in Nigeria come sartoria e poltronificio. Il materiale ed i macchinari necessari sono già stati recuperati, i fondi raccolti saranno utilizzati per finalizzare il progetto tramite il trasporto del container che li contiene fino in Nigeria nella nuova struttura che sarà adibita a sartoria e poltronificio. Dalle 20:30 ci sarà la presentazione del progetto da parte di Don Giuseppe (Etim Joseph Thaddeus)

La Scuola di musica popolare di Forlimpopoli realizza l’iniziativa in collaborazione con l'associazione culturale sportiva dilettantistica Atman Forlimpopoli, partner del Progetto. Una splendida occasione per ascoltare l’Orchestrona in un set completamente acustico all’interno di quello che la SMP considera, da sempre, un po’ casa sua, lo splendido Teatro “Verdi di Forlimpopoli.

Info: www.musicapopolare.net, marcobartolini65@gmail.com, 3891005150