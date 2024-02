La Compagnia dla parochia di Carpena al teatro di Predappio con "Do ov"

"Do ov". E' il titolo dello spettacolo che venerdì 1 marzo la Compagnia dla parochia di Carpena porterà sul palcoscenico del Teatro Comunale di Predappio. La storia si svolge nella modesta abitazione di Paolo e Beatrice che ospitano Bianca, una eccentrica cugina benestante, con la speranza che possa contribuire all’economia famigliare molto instabile. I due coniugi faranno di tutto per fare in modo che i loro due figli possano ereditare gli averi della parente, ma ben presto si accorgeranno che gestire Bianca non è così semplice come pensavano. Biglietto unico: 8 euro (informazioni 05431713530, 3397097952,3479458012; e-mail: info@teatrodelleforchette.it)