La Cormorano Sub Forlì celebra 50 anni di avventure subacquee con la proiezione in anteprima del documentario “Il dono del mare”

La Cormorano Sub Forlì, la società subacquea più longeva della nostra città, festeggia un traguardo epocale: 50 anni di vita. 50 anni durante i quali l'associazione è stata in grado di interpretare i cambiamenti del mondo della subacquea e di quello dell'apnea avvicinando migliaia di forlivesi a queste splendide discipline; 50 anni di insegnamento, aggregazione e di avventure sottomarine in giro per il mondo. In occasione di questo importante anniversario, il club ha organizzato una serata di festeggiamenti e premiazioni che culmineranno con la proiezione del documentario “Il Dono del Mare”, un progetto finanziato attraverso una campagna di Crowdfunding.

Il documentario “Il Dono del Mare” è un viaggio attraverso la storia della Cormorano Sub Forlì, raccontato attraverso interviste, immagini e video raccolti negli anni. Dai primi passi dell’associazione nel 1974 fino alle avventure subacquee più recenti, il film cattura l’anima di un gruppo di amici che si sono immersi nelle profondità marine per mezzo secolo. Si tratta di un lavoro di valore storico, affidato a due nomi di spicco della scena cinematografica e teatrale del territorio: il regista Riccardo Salvetti e lo sceneggiatore Renato Billi. Questi professionisti hanno dato vita a un docufilm che sarà un patrimonio per le generazioni future. La serata celebrativa si terrà Sabato 6 Aprile, dalle ore 17.00, presso la Fondazione Dino Zoli in viale Bologna 288 a Forlì.

Per partecipare alla serata è necessaria l'iscrizione, contattando il numero 346 4085407 (anche via WhatsApp) o scrivendo una mail all'indirizzo info@cormoranosub.com