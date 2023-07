La Festa della Protezione Civile di Tredozio compie vent'anni

Arriva il ventesimo compleanno per la Festa della Protezione Civile di Tredozio che torna nel weekend, da venerdì 28 a domenica 30 luglio, come ogni anno in piazza Vespignani. Il buon cibo non mancherà e sabato sarà servita la specialità del cervo in salmì con polenta. Venerdì 28 luglio alle 19.00 apertura stands gastronomici e dalle ore 21.15 Disco Music con Miky Master Dj.

Sabato, sempre alle 19.00 aprono gli stand gastronomici e dalle ore 21.15 concerto live degli Orecchio Buono di Van Gogh. Domenica 30 luglio dalle 12.00 aprono gli stand gastronomici, alle 19.00 cena di chiusura della festa e dalle ore 21.15 intrattenimento musicale con Ele e Vanni.