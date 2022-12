La "Fiera del regalo" arriva a Forlì in attesa del Natale

Anche quest’anno si rinnova il consueto appuntamento con la tradizionale fiera a ridosso di Natale che si svolgerà presso la Fiera di Forlì nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 dicembre. La Fiera del Regalo (già Natalissimo) si presenta con una veste totalmente rinnovata. Saranno presenti 150 espositori che proporranno una quantità di articoli da regalo, in molti casi frutto dell’abilità e dell’ingegnosità di persone che, nel loro tempo libero, danno vita a vere e proprie opere d’arte e d’artigianato che vengono rese disponibili a coloro che vogliono donare ai propri cari oggetti e realizzazioni introvabili altrove, perché uniche nel loro genere.

Non mancheranno le aziende specializzate in articoli natalizi, in oggetti utili per la casa e quelle che delizieranno i palati più esigenti con le specialità gastronomiche di alcune regioni d’Italia. Sono in programma numerose iniziative che faranno da cornice a questa manifestazione. Per i bambini sarà presente Babbo Natale che regalerà caramelle, ma a cui si possono chiedere i doni di Natale scrivendo una letterina, magari dopo aver fatto una foto ricordo con lui davanti al caminetto. In un altro angolo della fiera alcune tate faranno compagnia ai più piccoli coinvolgendoli in lavori di vario genere, fra cui disegni natalizi che potranno portare a casa e donare a chi vogliono. Le due giornate saranno allietate dalla musica di sottofondo natalizia. Non mancheranno le tipiche golosità natalizie, come il vin brulé, le ciambelline, il cioccolato caldo e degustazioni di caffè di qualità. Si potrà assistere anche alla nascita di un cesto in vimini, grazie alla presenza di un grande artigiano mantovano. Prima di lasciare la fiera, all’uscita, sarà possibile acquistare le caldarroste preparate da un esperto “castagnaro”.

Per informazioni: www.idealfiere.com – idealfiere@gmail.com – Tel. 3757817524