La Fumettodanteca propone il padre della 'lingua madre', Dante Alighieri, per l''International Mother Language Day'

Per il 'International Mother Language Day - Giornata Internazionale della Lingua Madre', manifestazione mondiale, la FumettoDanteca International propone al pubblico un evento esclusivo per Forlì, con una specifica e mirata esposizione consultabile dedicata al 'padre' della 'lingua madre' italiana, ovvero Dante Alighieri. L'iniziativa dal titolo 'Dante fumettico', con l'interessante locandina realizzata dall'autore Maurizio Berdondini 'Ber', vede il Sommo Poeta tenere compagnia a tutti gli interessati con la proposta espositiva dantesca, nel contesto dell'ampia produzione fumettistica per la Nona Arte, visitabile mercoledì 21 febbraio con apertura gratuita pubblica straordinaria dalle 14:00 alle 18:00, e dal 22 al 29 febbraio con aperture gratuite su richiesta.

Occasione, questa, per riflettere sull'importanza della lingua materna, la nostra lingua di risonanze intime, costitutiva dell'identità soggettiva e collettiva, attraverso cui poter imparare a raccontare e riconoscere il mondo nelle sue declinazioni sociali e culturali. La consapevolezza che le lingue svolgono un ruolo vitale nello sviluppo, nel garantire la diversità culturale e il dialogo interculturale, ma anche nel rafforzare la cooperazione e ottenere un'istruzione di qualità per tutti, è sempre più marcata. La lingua è il volano per la costruzione di società della conoscenza inclusive e nella conservazione del patrimonio culturale e allo sviluppo sostenibile. Nel leggere le storie a fumetti in lingua madre si possono apprendere cognizioni sociali e culturali, la letteratura disegnata è in grado di avere anche questo potere. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per tutto il pubblico.

Info: 3393085390 (orario 10/18) FumettoDANTEca@fanzineitaliane.it www.fanzineitaliane.it/FumettoDANTEca