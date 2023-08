La Grande notte della danza a Forlimpopoli

Prezzo non disponibile

Venerdì 1 settembre, alle ore 20.30, in piazza Garibaldi, andrà in scena la Grande Notte della Danza, organizzata dalla Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli in collaborazione con Gruppo Danza Forlimpopoli e Fermento Entico di Rimini. Sarà una lunga serata dedicata alle danze popolari con due formazioni che, grazie al loro repertorio dedicato al ballo, copriranno tutta Europa, dall’Irlanda alla Mitteleuropa, dalla Romagna al Salento, dalla Bretagna ai Balcani.

Si comincia elle ore 20.30 con i Musikorè, mentre alle 21.30 arriverà l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, che con questo concerto chiude il tour estivo 2023.