La Maramao Swing Bang apre la rassegna dedicata ai 40 anni del Naima

Con l’inaugurazione della suggestiva Mostra dedicata a Chet Baker e agli spartiti musicali e copertine di dischi degli anni Venti e Trenta prende il via lunedì 11 dicembre alle 10, la Rassegna dedicata alla celebrazione dei 40 anni del mitico Naima jazz club (oggi Naima Fondation) presso l’Amministrazione Provinciale di piazza Morgagni. Alle ore 21, invece, presso Cosascuola, viale Spazzoli, inizierà la serie dei concerti che saranno proposti poi per tutto l’arco della settimana, con la "Maramao Italian Swing Bang" che proporrà tutta la bella musica italiana in chiave jazz e swing degli Venti-Trenta-Quaranta. Saranno proposti brani indimenticabili che ancora si sentono fischiettare tra chi e un po' avanti negli anni e che a molti provocano ancora tanta tenerezza, e che saranno suonati da Marta Cantagalli e Giorgio Zoffoli alla voce, Andrea Sarneri al pianoforte, Sanzio Guerrini ai fiati, Gianluca Valentini al contrabbasso, Gabriele Cavini alla batteria. Ingresso 10 euro, prenotazioni al numero 366 1512799.