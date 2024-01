Valeria Caputo presenta "Habitat", dialogo in musica con l'autrice. Nel suo ultimo lavoro discografico Caputo tratteggia una mappa dell’abitare in cui rimescola continuamente i piani e rende conto delle loro conflittualità: sfera privata/sfera sociale, etica/politica, impegno/rassegnazione, incanto/disincanto/re-incanto. La cantautrice con un set acustico si racconterà attraverso un intimo filo narrativo a ripercorrere le tematiche trattate in Habitat. Ingresso riservato ai soci Arci.