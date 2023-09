La parrocchia San Giovanni Battista di Coriano celebra la Festa della Madonna della Tenerezza

La parrocchia San Giovanni Battista di Coriano si prepara a celebrare la Festa della Madonna della Tenerezza. Due i weekend di appuntamenti. Il primo si aprirà sabato 16 settembre, quando alle 20.30 ci sarà l'incontro "Con i giovani: voci e immagini da tutto il mondo!. L'indomani, alle 17.30, è attesa la visita del vescovo Livio Corazza per il 20esimo anniversario del centro di ascolto Caritas "San Francesco". La festa entrerà nel vivo a partire da giovedì 21, con la giornata dedicata dalle 8.30 alle 21 all'adorazione eucaristica e alle confessioni. Venerdì 22, alle 20,45, è in programma l'anteprima della mostra dedicata a Etty Hillesum, giovane ebrea morta ad Auschwitz, dal titolo "L'amore che vince l'odio!", organizzata in collaborazione con il Centro Culturale Don Francesco Ricci.

Sabato 23 ci sarà la festa di inizio catechismo con le famiglie: alle 16,30 ritrovo e giochi, alle 18.30 la messa, alle 19.30 la cena (a seguire il concerto con la band "Onlu Tonight". La giornata di domenica 24 è dedicata alla Madonna della Tenerezza, con messe alle 9, 11 e 18.30. Alle 15.30 ci sarà la processione per le vie del quartiere, al termine della quale ci sarà l'Atto di affidamento. Dalle 16.30 divertimento con la festa popolare, che prevede stand, giochi e il concerto della "Scuola Messaggio Musicale Federico Mariotti". Sarà attivo lo stand gastronomico. Alle 19.30 ci sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria della parrocchia. La festa avrà termine alle 21.30.