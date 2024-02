La ricercatrice dell’Irst Martina Cavallucci parlerà di “Data Science e AI“

Venerdì 1 marzo alle ore 20:45, presso la Sala Nella Versari, in Piazza Orsini 12 a Meldola, si terrà il primo dei due incontri organizzati dall’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine in collaborazione con Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica e il Comune di Meldola per il ciclo “La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti”. La serata, aperta da Sara Garofalo, attivista e socia Minerva, vedrà Claudio Casali, segretario Nuova Civiltà delle Macchine, intervistare Martina Cavallucci, ricercatrice dell’Irst di Meldola, sul tema “Data Science e AI”.

Classe 1996, laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze informatiche a Cesena (Unibo), Martina Cavallucci lavora da due anni all’Istituto Tumori Romagnolo Dino Amadori come Data Scientist, dove progetta architetture e utilizza modelli anche di intelligenza artificiale su dati e studi clinici di pazienti. L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming sul canale Youtube dell’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. L’iniziativa “La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti” ha l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura scientifica facendo raccontare a ricercatori e scienziati romagnoli il loro vissuto attraverso delle interviste condotte da soci delle due Associazioni, Nuova Civiltà delle Macchine APS e Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica (realtà fondata nel 2013 a Bologna da giovani studenti e laureati in materie scientifiche e da qualche anno presente a Forlì). L'inziativa è coordinata dall’ingegner Roberto Camporesi, presidente dell’Associazione Nuova Civiltà delle macchine, daMariangela Ravaioli, da Silvia Camporesi e dal professor Claudio Casali.