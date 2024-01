La storia di Etty Hillesum, giovane intellettuale morta ad Aushwitz, è raccontata nella mostra ‘Il cielo vive dentro di me’

Prezzo non disponibile

Dal 20 al 31 gennaio il Sacrario dei caduti a Forlì, ospita la mostra su Etty Hillesum ‘Il cielo vive dentro di me’, promossa dal Centro Culturale Don Francesco Ricci in collaborazione con ANMIG (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra). La mostra, che viene in allestita in occasione della settimana dedicata al Giorno della memoria, sarà presentata nel corso dell’incontro pubblico che si terrà venerdì 19 gennaio alle 21 nel Salone Comunale, durante il quale verranno anche premiati i vincitori del concorso fotografico ‘Il Bene Quotidiano’, ad essa legato. La mostra è incentrata sulla figura della giovane intellettuale ebrea morta ad Aushwitz

L’inaugurazione è prevista per sabato 20 gennaio alle 16,30, alla presenza di alcuni dei curatori della mostra. Orari: sabato e domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 infrasettimanale dalle 15 alle 19 (la mattina è riservata alle scuole).Per informazioni e prenotazione visite guidate telefonare al 345 5292653 dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

EVENTI COLLATERALI

Sabato 27 gennaio alle 15.00: ‘Forlì e gli ebrei nella seconda guerra mondiale’ incontro con lo storico Paolo Poponessi

Sabato 27 gennaio alle 21: ‘I giovani leggono Etty’, letture di estratti del diario di Etty Hillesum a cura degli studenti delle scuole superiori