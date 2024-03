Le imprese locali fanno rete: weekend tra vino, formaggio e benessere a Corte San Ruffillo

Corte San Ruffillo, agriresort a Dovadola ospiterà una degustazione di formaggi e vini con una selezione di imprese locali eccellenti, guidata da Gian Carlo Mondini, Chef, Sommelier ed esperto gastronomo di fama nazionale. Si tratta di un viaggio sensoriale in cinque tappe, alla scoperta di sapori e profumi unici, previsto per sabato 23 marzo dalle ore 20.00. I formaggi sono quelli della “Fossa dell’Abbondanza di Renato Brancaleoni”, azienda di Roncofreddo tra i più pregiati affinatori e ricercatori di eccellenza da diversi anni, citato anche da testate internazionali quali il The New York Times.

Il dessert allo squacquerone è curato da Roberto Rambaldi, titolare della “Pasticceria Gran Caffe' 900” di Castrocaro Terme, rinomato punto di riferimento per tutto il territorio.

I cinque formaggi selezionati saranno accompagnati da quattro vini, tre dei quali prodotti da Corte San Ruffillo e uno, il passito, dall’Azienda Agricola Bissoni di Bertinoro. A completamento di un fine settimana di gusto e benessere, si segnala che il percorso spa di Corte San Ruffillo sarà aperto al pubblico sabato 23 e domenica 24 marzo (orari e prezzi sono indicati sul sito web). Infine, domenica 24 marzo, Kaji, massaggiatrice terapeutica, ricercatrice ed esperta di meditazione, condurrà un bagno sonoro con campane tibetane.

Per tutti gli eventi si raccomanda la prenotazione anticipata, in quanto i posti sono limitati.

Per maggiori informazioni: Tel.: +39 348 9404101, info@cortesanruffillo.it. Sito web: https://www.cortesanruffillo.it/