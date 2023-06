"Le Nid" apre il cartellone estivo di "All'Arena in Famiglia"

La fortunata rassegna “A Teatro in Famiglia” proposta nelle Stagioni del Teatro Dragoni prosegue, in “versione estiva”, con tre appuntamenti a ingresso gratuito, programmati all’Arena Hesperia. In scena alcune produzioni di Accademia Perduta/Romagna Teatri che, insieme al Comune di Meldola, organizza la rassegna. Il cartellone All’Arena in Famiglia sarà inaugurato venerdì 7 luglio alle ore 21.15 con "Le Nid" (Il Nido) della giovane formazione "Progetto gg", uno spettacolo di teatro d’attore e di figura che prende vita oltre le parole, nel linguaggio universale della musica e della danza. Si racconta dell’arrivo dell’altro, di una nascita e di un accudire, dell’attesa e della sorpresa, di uno strano uovo che si schiude. L’inatteso non farà paura: insegnerà a crescere, a cambiare e a prepararsi al mondo nuovo.

Venerdì 21 luglio alle ore 21.15 sarà la volta di "Un castello di carte", portato in scena da Danilo Conti della compagnia "Tcp - Tanti cosi progetti". Ispirato a Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino, la pièce mette in scena due storie, tratte da Fiabe italiane del medesimo autore, che trovano nei simboli e nelle figure illustrate sui tarocchi i loro personaggi, con un comune protagonista: il Fante di Bastoni.

Venerdì 4 agosto alle ore 21.15 la compagnia "Il Baule Volante" presenta "Il tenace soldatino di stagno e altre storie", uno spettacolo di narrazione, articolato in tre racconti, sul tema della diversità. Un argomento complesso affrontato attraverso storie che possano appassionare e coinvolgere, commuovere e divertire: Nino e Sebastiano, In una notte di temporale e, appunto, Il tenace soldatino di stagno, celebre fiaba di Andersen.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro Dragoni.

Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it