Ancora comicità, questa volta direttamente da Zelig: a Vecchiazzano arriva Leonardo Manera

Dopo gli spettacoli di Gianluca Impastato e Pino e gli anticorpi da Colorado, torna al teatro Maria Graffiedi della Parrocchia di San Nicolò a Vecchiazzano, un altro big della comicità italiana, questa volta targata Zelig. A chiudere la mini rassegna, sabato 24 febbraio, ci sarà Leonardo Manera.

Colonna storica della trasmissione Zelig in tv, la comicità di Manera, oltre che di monologhi, è ricca di personaggi che hanno fatto ridere milioni di persone: da Adriana Adriana a Donato Sprecacenere, da Peter fino ad arrivare ai polacchi Petrektek e Kripztak, sono solo alcune delle ‘maschere’ che Leonardo ha indossato nel corso della sua carriera. Lo spettacolo di Manera, sarà un tuffo nei ricordi dell’artista, che poi sono i ricordi di tutti, nel quale non mancheranno momenti di riflessione, sempre in chiave comica. Oltre all’impegno teatrale e televisivo, Leonardo Manera è impegnato tutte le mattine nella trasmissione ‘Uno, nessuno, cento Milan’ in onda su Radio 24.

Come per i precedenti eventi il ricavato degli spettacoli, andrà a sostegno delle attività della Parrocchia di San Nicolò Vecchiazzano Gli spettacoli inizieranno alle 21 ed è possibile prenotare i biglietti al nr, 3313010497 (anche su WhatsApp). Il costo del biglietto è di 20 euro.