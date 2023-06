Un libro sulla Madonna del Fuoco per il 600esimo del miracolo: il ricavato della vendita per gli alluvionati

In vista del 600° anniversario del miracolo della Madonna del Fuoco si stanno avviando diverse iniziative che ricordano e rinnovano la lunga tradizione che lega i forlivesi alla loro Patrona. Sono già previsti i lavori per il restauro della cappella in Cattedrale, dove è custodita l’immagine, e ora viene anche editato un volume illustrato sulla storia con fatti e inediti che arricchiscono la conoscenza e il patrimonio religioso, artistico e culturale. Venerdì 23 giugno alle 17.45 presso il Circolo Aurora, in Corso Garibaldi 80, ci sarà la presentazione pubblica del libro “La Madonna del Fuoco a Forlì tra pestilenze, flagelli e devozione” dove interverranno il vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, il sindaco, Gian Luca Zattini, il presidente del Rotary Club Forlì, Filippo Cicognani, il past president Pierluigi Ranieri, l’autore, Salvatore Ricca Rosellini, e il moderatore, Alessandro Rondoni.

Una prefazione al testo è stata scritta anche dal sindaco e dal vescovo, oltre che da Ranieri e Cicognani e, come affermano i promotori, il libro evidenzia "il legame storico, artistico e religioso tra Forlì e la Madonna del Fuoco che ora si presenta di grande attualità perché originatosi in situazioni di difficoltà che hanno coinvolto la città". Il libro è stato realizzato dal Rotary Club Forlì con la Sottocommissione progetto “Madonna del Fuoco” nell’ambito di un’iniziativa che ha interessato le annate 2021-2022 e 2022-2023, rispettivamente guidate da Ranieri e Cicognani. Ricca Rosellini, socio del sodalizio e già autore di altri testi, ha curato la pubblicazione con il supporto della Sottocommissione e l’opera, un volume illustrato di 320 pagine edito da Grafikamente, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Forlì. L’ingresso è libero e il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto ad iniziative di aiuto a favore degli alluvionati.

Il testo, aggiunge il presidente Cicognani, "è stato realizzato con costi interamente sostenuti dal Rotary Club che così ha inteso perseguire il duplice obiettivo di offrire alla comunità forlivese un volume prezioso sulla Patrona della città ad un prezzo simbolico, il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore dei propri progetti di servizio ad essa destinati". Questo intervento pluriennale, inoltre, si inserisce nel percorso del recente restauro della colonna della Madonna del Fuoco in piazza Duomo e del precedente restauro curato dal Rotary Club Forlì con il proprio socio architetto Roberto Pistolesi, scomparso da qualche anno. "Questo volume - spiega Ricca Rosellini - intende anche raccontare sotto un profilo storico e culturale, oltre che artistico, la devozione dei forlivesi alla loro Patrona e offrire pure alcuni aneddoti inediti, uno dei quali risalente alla Seconda Guerra mondiale, quando la xilografia della Madonna del Fuoco fu rifugiata e ricoverata nel sotterraneo del Corpus Domini per essere riparata dalle insidie e dalla distruzione. Lì vi erano le suore Clarisse che, in qualche modo, la tennero al sicuro vicino a loro e fu così salvaguardata".

L’autore, inoltre, sottolinea che "si tratta del primo libro illustrato sulla Madonna del Fuoco e nelle pagine vi è anche la descrizione di alcune uscite dell’Immagine dalla Cattedrale, come quella per giungere a Roma in occasione di avvenimenti religiosi". Oltre alla documentazione inerente alla storia ecclesiale, nel volume si parla del riconoscimento che nel corso degli anni la Madonna del Fuoco ha ricevuto anche da parte della comunità civile e della tradizione legata al miracolo, di cui il 4 febbraio 2028 saranno celebrati i 600 anni. È inoltre raccontata la storia della tradizionale Fiorita dei bambini con la processione con fiori e disegni deposti alla colonna della Madonna del Fuoco, iniziata da don Francesco Ricci e oggi proseguita da un Comitato con varie parrocchie, scuole, associazioni e movimenti, in collaborazione con il settimanale diocesano “il Momento”, l’editrice “La Nuova Agape” e con il patrocinio del Comune e della diocesi. Alla presentazione pubblica del libro, oltre all’autore Ricca Rosellini, al presidente del Rotary, Cicognani, al past president Ranieri, al vescovo Corazza, al sindaco Zattini, a soci rotariani e altre autorità, saranno presenti pure personalità e rappresentanti di associazioni culturali e cattoliche e Gigi Mattarelli, editore di Grafikamente.