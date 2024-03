Mangiare in modo sano: al Forlimpopoli appuntamento con l'esperta in nutrizione Rachele Giorgetti

Nutrirsi in modo sano e corretto è la chiave per stare bene. Sembra facile e in un certo senso lo è. A patto di fermarsi un secondo e acquisire alcune semplici accorgimenti che possono davvero rivoluzionare il nostro rapporto con il cibo, quando facciamo la spesa, mentre facciamo sport oppure prima di andare al lavoro. Dopo i primi due appuntamenti, accolti in modo interessato e partecipato da parte di un pubblico attento ai temi della nutrizione e dell’alimentazione sportiva, martedì 19 marzo, alle ore 18.30 presso il BRN Bike Café, all’interno del BRN Village, Rachele Giorgetti, food blogger e esperta in nutrizione di Buon Food, presiederà l’ultimo talk di questo primo ciclo di incontri dal titolo “MealPrep: come organizzare un menù settimanale sano ed equilibrato”.

L’incontro si svolgerà presso il BRN Bike Café & Restaurant al il BRN Village. L’ingresso è gratuito.