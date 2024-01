Mario Donnini racconta il ritorno con vittoria della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans

Si apre la stagione 2024 con gli “Incontri con l'autore” organizzati dal Ferrari Club di Forlimpopoli. Ospite della serata, programmata per venerdì 2 febbraio alle 21 nella Chiesa dei Servi al plesso della Fondazione Casa Artusi (via Costa, 27) a Forlimpopoli sarà lo scrittore e direttore di Autosprint, Mario Donnini. Nel corso della serata presenterà ben due libri: "La favola Rossa - Il leggendario trionfo della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans" e "Hailwood e la Ducati al TT. La più bella storia del Motorsport", entrambi editi Minerva. Al termine dell’incontro sarà possibile acquistare i libri a prezzo promozionale e l’autore sarà disponibile per autografi e foto. "Si annuncia una bella serata, perchè Donnini è una persona loquace - afferma il presidente del Ferrari Club Forlimpopoli, Filippo Ambrosini -. Sarà reduce dalla 24 Ore di Daytona, quindi ci racconterà degli aneddoti. Mi aspetto tante persone".

"La favola Rossa"

Il trionfo della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans 2023, anno del centenario della storica competizione automobilistica, è una delle più grandi sorprese e delle imprese più gloriose nella storia del motorsport. Per questo riviverlo attimo per attimo, come se fosse un film, aggiunge emozioni alle emozioni, affidandosi alla penna di Donnini, che era a Le Mans in veste di inviato del settimanale “Autosprint”. E che ha vissuto non solo le fasi di nascita e crescita della Ferrari 499P ma anche, da bordo pista, a tutte le concitate ore di preparazione, qualificazione e gara, di giorno e di notte, tali da propiziare l’indimenticabile successo della Ferrari. Un marchio che non vinceva a Le Mans dal lontano 1965 e che era assente in veste ufficiale, con un prototipo, dal 1973.

"Hailwood e la Ducati al TT"

Il ritorno alle corse di Mike Hailwood al Tourist Trophy 1978 viene considerato uno degli episodi più emozionanti e struggenti nella storia dello sport. Un pilota di quasi quarant’anni, menomato da un incidente in auto, segnatamente in Formula 1, che ha limitato la funzionalità di una gamba, decide di rientrare nella sua riserva di caccia naturale, equivalente anche all’evento del Motorsport più antico, prestigioso e pericoloso. E non si tratta di un centauro qualsiasi, ma di quello che viene unanimemente considerato, con Giacomo Agostini, il più grande nella storia delle due ruote. C’è dell’altro. Nella prova più blasonata tra tutte le corse dell’Isola di Man, il mondiale TT in prova unica, Mike decide di sfidare la Honda di Phil Read, campione in carica, in sella a una Ducati, non solo il primo amore della sua gioventù agonistica ma anche una Casa che sta attraversando a fine anni Settanta, una fase economica molto delicata. E sarà proprio da tutto quello che accadrà in quei quindici giorni di prove e gara che i destini di tutte le parti in causa cambieranno per sempre. Scrivendo una pagina indelebile e leggendaria di Sport e Vita. Fino a oggi mai raccontata e rivissuta nei dettagli e finalmente gustabile attingendo a varie fonti dirette, che finalmente hanno accettato di raccontare tutta la verità, nient’altro che la verità.

Chi è Mario Donnini

Mario Donnini nasce a Gualdo Tadino (Perugia) nel 1965 e dal 1994 fa parte della redazione di “Autosprint”. Al suo attivo ha oltre trenta libri, in gran parte dedicati ai più grandi personaggi dello sport, da Ayrton Senna a Giacomo Agostini, passando per Muhammad Ali, Gilles Villeneuve, Mario Andretti e Alessandro Zanardi. Assai apprezzate anche le sue opere incentrate sulle più grandi classiche del Motorsport, tra le quali, oltre alla F1, la 24 Ore di Le Mans, il Tourist Trophy e la Mille Miglia. Dal suo libro "Tazio Nuvolari. Il rombo del cigno" nel 2018 è stato tratto il film "Quando corre Nuvolari", avente per protagonista Alessandro Haber.