“Mascara & Paillettes. Il Musical col vizietto” : spettacolo al teatro Diego Fabbri per la scuola alluvionata

E' stato presentato lo spettacolo di beneficenza della compagnia Qaos “Mascara & Paillettes. Il Musical col vizietto” organizzato a favore dell’associazione Genitori della Scuola Media “Mercuriale”, istituto scolastico del quartiere Romiti duramente colpito dall'alluvione. Lo spettacolo, che si svolgerà sabato 27 gennaio alle ore 20.30 al teatro Diego Fabbri, è stato presentato per la compagnia Qaos da Alberto Ricci protagonista, Pierpaolo Sedioli coprotagonista e da Serge Manguette regista e coreografo, direttore artistico Arte Danza University e coreografo Internazionale



All’incontro erano presenti l’assessore alla Cultura, Valerio Melandri, che ha dichiarato di aver accolto con grande entusiasmo la richiesta di utilizzo del Teatro Diego Fabbri per questa rappresentazione teatrale che ha lo scopo quello di raccogliere fondi a per aiutare studenti e famiglie colpiti dalla recente alluvione. Anche, Paola Casara, assessora alla Scuola e alle politiche giovanili del Comune di Forlì, oltre ai ringraziamenti per la proposta dall’associazione genitori ha dichiarato che l’Amministrazione comunale è a fianco delle iniziative di questo tipo che servono per dare speranza alle comunità che stanno cercando di superare un periodo terribile della loro esistenza costruendo una "rete" di relazioni che coinvolge la città. Sono intervenuti inoltre, Stefano Valmori del Quartiere Romiti e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 5, Daniela Bandini.