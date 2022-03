Tornano i matinée con "Assassinio sul Nilo": proiezione e colazione alla Sala San Luigi

La Sala San Luigi inaugura il mese di aprile con "Assassinio sul Nilo" nella formula Matinée con colazione e proiezione, domenica 3 alle 9.00.



1937. Nel torrido Egitto, sull’affascinante Nilo, a bordo del lussuoso battello Karnak, si consuma un omicidio anticipato da funesti episodi, dai turbamenti della bellissima coppia di novelli sposi protagonista, in una luna di miele che non promette nulla di buono sin dall’inizio. Torrido come la passione che si vede in una delle prime scene del film in un nightclub dove Simon Doyle e Jaqueline de Bellefort si esibiscono in un “ballo proibito” sotto gli occhi di un attento Poirot che osserva il primo atto di una storia di amore e gelosia che entra nel vivo con l’entrata pomposa che spetta a ogni femme fatale che si rispecchi di Linnet Ridgeway, bellissima e raffinata ereditiera. Un fascino al quale Simon non potrà resistere rompendo presto il fidanzamento con Jaqueline per sposare poco più di un mese dopo Linnet. Un duro colpo per la de Bellefort legata alla rivale da una vecchia amicizia e da un amore bruciante per Simon e che medita vendetta tormentando con la sua presenza scomoda i due sposini in luna di miele.



Biglietto € 8.00 - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA su eventbrite.it e valida solo per il pacchetto "MATINEE" (colazione + biglietto)

Ore 9:00 - colazione solo su prenotazione con caffè e brioches

Ore 10:00 - proiezione del film ASSASSINIO SUL NILO in versione italiana



Il film verrà proiettato anche