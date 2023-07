"Mecréd": una passeggiata che racconta Premilcuore

Indirizzo non disponibile

Ssecondo appuntamento a Premilcuore di "Mecréd" - che nel dialetto dell'Alta Romagna sta per "credo anch'io", letteralmente "io credo" - una serie di attività ed espressioni locali di socialità e memoria collettiva, rivolta a rianimare i luoghi del nostro Appennino, secondo il concetto di una tradizione non museale ma viva, interessata a mantenere acceso il fuoco piuttosto che compiangerne le ceneri. Non un Museo quindi ma piuttosto un Laboratorio, un'officina che prende i suoi attrezzi dalla storia di cui è intrisa ogni pietra dei nostri luoghi.

Questo secondo appuntamento, domenica 16 luglio, denominato "Premiltour", è una passeggiata che attraverserà il paese di Premilcuore, raccontandone i diversi luoghi come testimoni del tempo, con gli occhi della vita che vi ha pulsato fino ai giorni nostri. Un itinerario ed una narrativa accompagnata dal duo musicale dei "Tocosinti" che successivamente si concluderà allo storico Bar Alpino nel quartiere delle Balducce, per un momento gastronomico, conviviale e musicale.

Il ritrovo è alle 17:30 al capolinea degli autobus, costo 15 auro per guida e aperitivo.