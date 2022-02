La Rocca di Meldola si anima per il Carnevale: una giornata in maschera tra spettacoli e rievocazioni

Per tornare a sorridere e festeggiare il Carnevale a Meldola, domenica 27 febbraio, la Rocca medievale apre le sue porte al pubblico, per tutta la giornata, in occasione dell’evento “Rocca in Maschera” organizzato dall’associazione CreAttiva in collaborazione con il Comune di Meldola.

A partire dalle 10.00 all’interno dei locali del castello di Meldola, prenderà vita la storia animata “Shrek e il Carnevale” messa in scena dai ragazzi de “La Grande Compagnia”, ossia la compagnia teatrale dell’Associazione CreAttiva. All’esterno del castello, a conclusione della visita e della rappresentazione, seguiranno esibizioni di tamburini, sbandieratori, musici, mangiafuoco, giullari, arcieri e la rievocazione della vita medievale con un accampamento di cavalieri, scene di duelli e giochi medievali, per una giornata ricca di sorprese e divertimento. La rappresentazione sarà dislocata nelle sale del castello con un percorso interno che preveda il passaggio del pubblico a gruppi secondo una turnazione prestabilita ogni 45 minuti.

Per facilitare l’ingresso e garantirsi la priorità è gradita la prenotazione al numero 3203279351. Possibilità inoltre di ristorarsi con pizza e hamburger presso le locande di “Messer Panco” e della “Croce Verde”. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme Covid (visita con obbligo di green pass e mascherina ffp2).